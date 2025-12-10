Boxen in Villingen-Schwenningen: London vor Weihnachten, Neckarfighter und zwei Super-Talente aus VS

„Es läuft echt super!“ Marko Juric kommt ins Schwärmen, wenn der Präsident von Boxing VS von „seinen“ Talenten“ redet. Nicht nur für diese lockt ein ganz besonderes Highlight.

Wenn der Boxing-Chef auf das Jahr 2025 zurückblickt, dann purzeln nur so die Superlative. Ob die BW-Meisterschaft in Schwenningen, die Street Games in der Helios Arena, die Leistungen der U17-„Super-Talente“ Drini Ajvazaj (75 kg) und Ilker Yagcioglu (66 kg) oder die Auftritte der Elite-Faustkämpfer Denis Walz und Anton Kondratev – für Marko Juric hat einfach „alles gepasst. Besser geht es kaum.“

Die großen Erfolge Dabei denkt der Boxing-Präsident nicht nur an die sportliche Erfolge bei deutschen oder baden-württembergischen Meisterschaften, sondern auch an internationale Aufgaben. „Unsere Boxer haben wirklich sportlich überzeugt. Für sie geht es im neuen Jahr darum, sich weiterzuentwickeln und bei den Landesmeisterschaften und der DM den nächsten Schritt zu machen“, hofft Juric auf einige Medaillen bei den nationalen Titelkämpfen.

In den Jahrgängen 2010/11 setzt der Boxing-Präsident vor allem auf ein starkes Trio: Catalin Tudor, Artyom Grin und Nicholas Dilger. „Sie sind schon unglaublich weit, was auch ihre herausragenden Kampfbilanzen zeigen“, ist Juric gespannt, wie sich die Youngster im neuen Jahr im Ring schlagen werden.

Gegen London

Ein Höhepunkt für die VS-Faustkämpfer wird die Box-Gala in der Schwenninger Deutenberghalle am 12. Dezember 2026 sein. „Es sieht danach aus, dass wir gegen eine extrem starke Stadtauswahl aus London kämpfen werden“, soll es nach Staffeln aus Paris (2022) und der Niederlande (2024) gegen Boxer aus der englischen Weltstadt gehen.

Dann werden sich auch die „HSS Neckarfighter“, also A-Boxer wie Denis Walz und Anton Kondratev, den eigenen Fans wieder präsentieren. „Und im Sommer wollen wir wieder bei den Street Games dabei sein“, blickt der Präsident auf einen vollgepackten Kalender für das Jahr 2026.

Die Aushängeschilder

Ilker Yagcioglu (Jahrgang 2009, 66 kg): 18 Kämpfe (2. VS-Sportler des Jahres 2025, Art of Boxing Cup-Sieger, DM-Bronze, Olympiastützpunkt Blockinternat, BW-Gold, Landeskader).

Ilker Yagcioglu zählt zu den großen Talenten. Foto: Boxing VS

Drini Ajvazaj (2009, 75 kg): 16 Kämpfe, BW-Gold, DM-Teilnehmer, Olympiastützpunkt Blockinternat, Landeskader, 2. Internationales Turnier Schwerin).

Catalin Tudor (2010, 60 kg): 8 Kämpfe, BW-Silber.

Artyom Grin (2011, 54 kg): 8 Kämpfe.

Dennis Walz (2007, 50 kg): Über 40 Kämpfe, deutscher Meister, Art of Boxing Cup-Sieger, BW-Meister.

Anton Kondratev (2002, 60 kg): Über 90 Kämpfe, mehrmaliger deutscher Meister, ehemaliger Bundesliga-Boxer, Stützpunktathlet.

Nicholas Dilger (2010, 60 kg): 11 Kämpfe.

Boxing VS

Boxing VS besteht seit 1952 und gehört zu den stärksten Boxsportvereinen Deutschlands. Die Fusion 2008 mit dem Boxclub Villingen war ein Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des Vereins. Boxing VS in Villingen-Schwenningen bietet über 150 Mädchen, Jungen, Frauen und Männern die Möglichkeit, sich fit und gesund zu halten.

Dazu bieten die Verantwortlichen Hausaufgabenbetreuung an. Die Integration von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund ist Marko Juric und Co. eine Herzensangelegenheit.

Rund 60 Boxerinnen und Boxer füllen derzeit bei den Einheiten in Villingen und Schwenningen die Trainingshallen. Fünf Trainer, drei in Villingen und zwei in Schwenningen, kümmern sich um die sportliche und soziale Entwicklung der VS-Faustkämpfer.