Boxen in Villingen-Schwenningen: London vor Weihnachten, Neckarfighter und zwei Super-Talente aus VS

„Es läuft echt super!“ Marko Juric kommt ins Schwärmen, wenn der Präsident von Boxing VS von „seinen“ Talenten“ redet. Nicht nur für diese lockt ein ganz besonderes Highlight.
Wenn der Boxing-Chef auf das Jahr 2025 zurückblickt, dann purzeln nur so die Superlative. Ob die BW-Meisterschaft in Schwenningen, die Street Games in der Helios Arena, die Leistungen der U17-„Super-Talente“ Drini Ajvazaj (75 kg) und Ilker Yagcioglu (66 kg) oder die Auftritte der Elite-Faustkämpfer Denis Walz und Anton Kondratev – für Marko Juric hat einfach „alles gepasst. Besser geht es kaum.“