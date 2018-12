Boxen In Schwenningen steigt ganz besondere Boxnacht

Es besteht also eine Kooperation, ja sogar eine Freundschaft. Diese muss aber am Samstag kurzzeitig ruhen.

(lacht). Sicher, jeder Boxer will für sich und für sein Team ja punkten. Ein Sieg bringt übrigens der Mannschaft zwei Zähler ein, die unterlegene Staffel erhält einen Punkt. Bei einem Unentschieden bekommen beide Staffeln je einen Zähler gutgeschrieben.

Und gegen Mitternacht hat Boxing VS mehr Punkte auf dem Konto?

Mal schauen. Wie gesagt, es wird extrem schwer für uns. Da wäre ich am Ende auch mit einem Unentschieden zufrieden.

Wobei auch das Boxing-Team extrem stark aufgestellt ist.

Das ist so. Wir haben ein sehr erfolgreiches Jahr 2018 hinter uns. Zahlreiche deutsche Meister werden am Samstag in den Ring steigen. Und einige unserer Boxer haben ja auch international für Aufsehen gesorgt.

Auf welchen Kampf freuen Sie sich am meisten?

Auf den letzten. Dann wird Stephan Nikitin, der neue deutsche Elite-Meister im Limit bis 75 kg, gegen Brett McGinity in den Ring steigen. Stephan hat gegen den irischen Vizemeister noch eine Rechnung offen, hat er doch in einem Vorbereitungskampf auf die DM gegen ihn knapp verloren. Das wird eine ganz heiße Kiste, wobei auch die weiteren Duelle eben sehr hochkarätig besetzt sind.

Und nach dem letzten Kampf wird dann wieder die Freundschaft gepflegt?

Auf jeden Fall. Am Sonntag geht es dann gemeinsam ins Schwenninger Moos. Am Abend trainieren wir dann noch einmal zusammen, bevor wir unsere Gäste am Montag wieder nach Stuttgart an den Flughafen bringen.

Von dort sind die Iren am Mittwoch nach dem Hinflug aus Dublin auch abgeholt worden.

Das ist richtig. Wir sind dann gleich nach Schwenningen ins dortige Irish Pub zum Mittagessen gefahren, waren dort auch am Abend. Am Donnerstag stand auch eine Stadtführung durch Villingen auf dem Plan, am Abend ein Training und das öffentliche Wiegen. Weiter geht es am Freitag in Rottweil. Dort schauen wir uns den Thyssenkrupp Testturm an.

Während diesen Programmpunkten wird ja schon die Deutenberghalle hergerichtet.

So ist es. Die Vorbereitungen für die Boxnacht laufen ja schon seit vielen Monaten. Am Ende werden wir 40 bis 50 Helfer im Einsatz haben.

Und wie hoch ist der Etat?

So zwischen 8500 und 10.000 Euro. Wir hoffen, dass wir diesen durch die Zuschauereinnahmen ausgleichen können. Wir hoffen wieder auf mindestens 1000 Besucher. 1500 wären natürlich noch besser. Dann wären wir so richtig glücklich.

Und was dürfen die Zuschauer – außer den Kämpfen – am Samstagabend noch erwarten?

Natürlich wird es wieder einen Barbereich geben. Auch die Nummerngirls sind wieder im Einsatz. Zudem steht die Boxnacht unter dem Motto "Mittelalter". Mehr möchte ich dazu aber noch nicht verraten.

Apropos verraten. Verraten Sie uns doch, wann es zum Rückkampf von Boxing VS in Nordirland kommt?

(lacht). Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Mit der baden-württembergischen Auswahl, bei dieser stehen ja viele unserer Boxer im Kader, waren wir ja auch schon dort. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wir auch bald mit der Staffel von Boxing Villingen-Schwenningen dort antreten. Ich hoffe nur nicht, dass wir dann auf eine Revanche aus sein werden!