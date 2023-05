Für das erste Profi-Boxevent in der Schwenninger Helios Arena am Samstagabend steht die Fightcard: Auf dem Kampfplan sind elf Paarungen angesetzt.

Im Vorfeld gibt es bereits einige Veranstaltungen. „Wir freuen uns auf die Premiere im Schwarzwald“, betont Burim Sylemani vom Magdeburger Boxstall FIDES. Er weilt bereits seit dem vergangenen Freitag in der Doppelstadt und hofft, „dass wir hier den Startschuss für das Boxen im Süden auf einer neuen Stufe legen.“

Krasniqi und Kischenko

Der Rottweiler Halbschwergewichtler Ardian Krasniqi freut sich „auf sicher viele Zuschauer. Mich werden – wie bei den ersten Kämpfen – zahlreiche Freunde anfeuern“, hatte der Lokalmatador alleine bei den Fights in Wangen und Tübingen eine Fanbase von 500 bis 1000 Anhängern.

„Es ist etwas Besonderes, hier in VS zu kämpfen“, möchte sich auch Leichtgewichtler Kevin Kischenko in seiner Heimatstadt für höhere Aufgaben empfehlen.

Musik und TV

Besonders wird auch das Rahmenprogramm: Neben Tatjana Genrich, Miss Germany 2022, tritt der Spaichinger Rapper GABAZ auf. Der 29-Jährige ist im normalen Leben abseits der Bühne Familienvater, Projektleiter und Fußballer beim Bezirksligisten SV Bubsheim. Bis 2022 spielte er in der Doppelstadt beim NK Hajduk VS. „Ich freue mich, vor einem Millionenpublikum und im TV in einer der Pausen auftreten zu dürfen.“ Sportsender DAZN überträgt europaweit in über 80 Länder, zudem der albanische Sender RTK.

Der Ablauf

Am Donnerstag steigt ab 13 Uhr die finale Pressekonferenz im Kraftwerk Rottweil. Vier Stunden später verlagert sich der Tross der Promoter Burim Sylemani (Magdeburg) und Rainer Gottwald (Karlsruhe) nach Villingen.

Das Programm für Samstagabend. Foto: Rohde

Ab 17 Uhr findet im Schwarzwald-Baar-Center im eigens hierfür aufgebauten Boxring das öffentliche Training mit den Athleten statt. Am Freitag ist ab 15.30 Uhr die obligatorische medizinische Untersuchung ebenfalls im Schwarzwald-Baar-Center. Um 17 Uhr an gleicher Stelle findet das offizielle Wiegen statt. Am Samstag starten die Kämpfe ab 18 Uhr mit Chayenne Hanson. Diese dauern gut sechs Stunden bis zum letzten Fight von Ardian Krasniqi an.

Die Kämpfe

17.30 Uhr: Cheyenne Hanson (Augsburg) – Angela Canniazzaro (Italien).18 Uhr: Rico Giger (Schweiz) – Attila Iratossy (Ungarn).18.30 Uhr: Ilias Kallouch (Deutschland) – Patrik Balaz (Tschechien).19 Uhr: Miridon Muiolli (Suhl) – Anzor Gamgebeli (Georgien).20 Uhr: Chamsedinne Lemjid (Leipzig) – Nabil Zaky (Landau).20.30 Uhr: Kevin Kischenko (Villingen-Schwenningen) – Giorgi Gachechiladze (Georgien).21 Uhr: Labinot Xhoxhaj (Lahr) – Miloslav Savic (Serbien).22 Uhr: Daniel Dietz (Neuwied) – Enes Kirmizitoprak (Wiesbaden).22.30 Uhr: Fiat Arslan (Süssen) – Ibrahim Yildrim (Düren).

23 Uhr: Tyron Zeuge (Berlin) – Ondrej Budera (Tschechien).

23.30 Uhr: Ardian Krasniqi (Rottweil) – Peter Orlik (Ungarn).