1 So sah es bisher immer aus: Ardian Krasniqi schlug seine Gegner stets früh k.o.. Foto: Holger Rohde

Boxer des BSV Rottweil steigt in Nürnberg in den Ring









.Am Samstagabend ist es wieder so weit: Der Rottweiler Halbschwergewichtler Ardian Krasniqi steigt in den Ring und bestreitet in seinem neunten Profikampf (neun K.-o.-Siege)- Gegen Andreas Masold geht es um seine erste Titelverteidigung als Deutscher Meister.