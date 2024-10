1 Im Viertelfinale besiegte Arianit Krasniqi (rechts) den stärksten Gegner und Turnierfavoriten Kevin Lebowski klar nach Punkten. Foto: Krasniqi

Bei den Amateurmeisterschaften in Eisenhüttenstadt um den DM-Titel hat sich Arianit Krasniqi, Schwergewichtler vom BSV Rottweil, souverän für den Finalkampf um die Trophäe geboxt. Im Finale am Samstag trifft der Boxer des BSV Rottweil nun auf Tyron Amo.









Link kopiert



Nach seinem Viertelfinalsieg am Donnerstagabend setzte sich Arianit Krasniqi am Freitagnachmittag im Semifinale gegen den nächsten Widersacher durch und bestreitet am Samstag den Finalkampf um den deutschen Meistertitel bei den Herren-Elite U22.