Boxen Black-Forest-Cup: Mini-WM wird in Schwenningen ausgetragen

Hinsichtlich der Organisation werden die Doppelstädter, die in Zusammenarbeit mit dem Boxverband Baden-Württemberg den Black-Forest-Cup ausrichten, in diesem Jahr noch besser aufgestellt sein. Doch die Finanzen bereiten Vlcek und Co. weiter Sorgen. "Es ist nicht einfach, eine solche Veranstaltung zu decken. Hier geht es ja um den Sport, um den Nachwuchs. Und natürlich um die Integration, das Miteinander. Das ist eine Non-Profit-Veranstaltung", hofft der Boxing-VS-Ehrenpräsident, dass in Zukunft weitere Unterstützer dazukommen. "Dies hätte diese tolle Nachwuchsveranstaltung verdient."

Flaggen werden gehisst

Immerhin – mit dem "Holiday Inn" wurde in diesem Jahr ein Partnerhotel gefunden. Klar, dass dort auch zahlreiche der Sportler und Funktionäre übernachten werden. "Viele Boxer werden aber auch in den beiden Deutenberghallen nächtigen", ist Oliver Vlcek schon jetzt wieder auf die vielen Flaggen gespannt, die dann an den Sprossenwänden gehisst werden.

VS-Talente haben viel vor

Tagsüber dagegen wird es in den beiden in der Deutenberghalle I aufgebauten Ringen – dazu gibt es zwei Trainingsringe in der Deutenberghalle II – ­heiß hergehen. Schüler (U13), Kadetten (U15), Junioren (U17) und Jugendliche (U19) kämpfen dann um die begehrten Titel. "Und natürlich werden auch wir mit sehr vielen Talenten antreten", rechnet der Ehrenpräsident mit guten Leistungen der VS-Faustkämpfer, die seit Jahren in Deutschland große Erfolge feiern.

Erfolge bei der U19-DM

Übrigens – bei den internationalen deutschen Meisterschaften der Jugend (U19) in Velbert (Nordrhein-Westfalen) holte Vladislav Bezdenezhnykh (Mittelgewicht, Boxing VS) die Silbermedaille. Der Doppelstädter entschied in der Klasse bis 75 kg zunächst das Viertelfinale gegen David Avetisyan (Nordrhein-Westfalen) für sich, bevor er im Halbfinale Ali Balkiz (Niedersachsen) keine Chance ließ. Im Kampf um Gold war dann Noris Ukeh (MBC Ludwigsburg) etwas zu stark. Simon Vollmer (1. Box-Club Frankenthal/Boxing VS) gewann nach Siegen gegen Eduard Miller (Bayern), Mustafa Ahmadi (Niedersachsen) und Haci Akseker (Niedersachsen) auch das Finale gegen Agasi Magaryan (Mecklenburg-Vorpommern). "Zwischen beiden Vereinen gibt es eine Kooperation. Simon startet nun für uns", freut sich Vlcek über diese Verstärkung.

Auch Arian Ejupi (KSC Villingen) stand bei der DM im Ring. Der Doppelstädter musste sich allerdings in der ersten Runde Gianni Dedic (Boxclub Piccolo Fürstenfeldbruck) mit 0:5 geschlagen geben, der am Ende in der Klasse bis 69 Kilogramm nicht nur souverän die Goldmedaille gewann, sondern auch den Ehrenpokal als bester Kämpfer des Turniers erhielt.

Es geht um die EM-Tickets

Für Vladislav Bezdenezhnykh, Simon Vollmer und Anton Kondratev geht es nach dem Heimspiel weiter mit dem Brandenburg-Cup in Frankfurt/Oder. "Dort wollen sich unsere Talente für die EM qualifizieren", blickt Oliver Vlcek voraus.

Die nächste Boxnacht

Weiter werden derzeit schon die Weichen für die Boxnacht im Dezember 2020 gestellt. "Es ist klar, dass wir dann wieder gegen die starke Staffel aus Nordirland antreten wollen. Diese hat es im vergangenen Jahr als erstes Team seit 2002 geschafft, uns in Schwenningen zu schlagen. Wir sinnen also auf eine Revanche", sagt Oliver Vlcek und lacht.

Eckdaten Termin und Ort: 19. bis 23. Juni in den Schwenninger Deutenberghallen. Teilnehmerfeld Nationen: Deutschland, Irland, Polen, Indien, Italien, Brasilien, Äthiopien, Ungarn, Finnland, Lettland, Litauen, Russland, Ukraine, Israel, Kasachstan, Libanon, Jordanien, Schweiz, Tschechien, Niederlande, Griechenland, Österreich und Mongolei. "Dazu kommen noch weitere Nationen", betont Oliver Vlcek, der Ehrenpräsident von Boxing VS.

Die Altersklassen U19: Männliche Jugend: 49 bis + 91 kg. Kampfdauer: 3 x 3 Minuten. Weibliche Jugend: 48 bis + 81 kg. Kampfdauer: 3 x 3 Minuten. U17: Junioren: 40 bis + 80 kg. Kampfdauer: 3 x 2 Minuten. Juniorinnen: 40 bis + 80 kg. Kampfdauer: 3 x 2 Minuten. U15: Kadetten: 30 bis + 76 kg. Kampfdauer: 3 x 1,5 Minuten. Kadettinnen: 30 bis + 76 kg. Kampfdauer: 3 x 1,5 Minuten. U13: Schüler: 30 bis + 76 kg. Kampfdauer: 3 x 1 Minute. Schülerinnen: 30 bis + 76 kg. Kampfdauer: 3 x 1 Minute.

Internet Facebook: https://de-de.facebook.com/blackforestcupboxing.