Box-Weltmeisterschaft in Liverpool: Olympiasiegerin sagt Teilnahme nach Geschlechtertest-Entscheid ab

Die Olympiasiegerin aus Taiwan hat sich dem Geschlechtstest offenbar unterzogen. Nach Liverpool fährt sie trotzdem nicht.
Die taiwanesische Box-Olympiasiegerin Lin Yuting wird nicht an den Weltmeisterschaften in Liverpool teilnehmen. Das teilte der taiwanische Verband der Nachrichtenagentur AFP mit. Erst vor wenigen Tagen war bekannt gegeben worden, dass die 29-Jährige sich dem von World Boxing geforderten Geschlechtertest für die WM-Teilnahme unterzieht - im Gegensatz zu Imane Khelif, mit der sie bei den Olympischen Spielen in Paris im Mittelpunkt einer Geschlechterdebatte gestanden hatte.