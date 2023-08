11 Löwenmähne, Schnauzer, Boxhandschuhe – so kannte man René Weller. Foto: imago/Sven Simon

Er war einst der bekannteste Boxer Deutschlands. Jetzt ist der Pforzheimer René Weller in Folge seiner Demenzerkrankung im Alter von 69 Jahren gestorben. Ein Rückblick auf das Leben eines Sportlers, der auch außerhalb des Rings für Schlagzeilen sorgte.









René Weller wollte auffallen. Der Pforzheimer wusste, dass sich die Menschen nur dann an ihn erinnern würden, wenn er auch außerhalb des Boxrings für Schlagzeilen sorgt – mit Macho-Sprüchen, Frauengeschichten, Goldketten oder halb nackt bei Fotoshootings. Weller fühlte sich wohl in der Rolle des „Playboys“. Sich selbst nannte er den „Golden Boy“, in der Öffentlichkeit war bald nur noch vom „schönen René“ die Rede. Oberlippenbart und Löwenmähne waren weitere Markenzeichen des Mannes – dem Ruhm allein durch den sportlichen Erfolg nicht genügte.