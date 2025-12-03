Boule: Inklusives Boule begeistert in Lörrach

Immer am Samstag rollen die Kugeln. Markus Leible und die Pfunder Stiftung bringen Menschen zusammen und haben ein inklusives Projekt erfolgreich auf die Beine gebracht.
Boule gilt seit Jahren als Sport der Begegnung – und zeigt besonders eindrucksvoll, wie Inklusion im Alltag gelingen kann. Das französische Kugelspiel ist leicht erlernbar, verlangt weder besondere körperliche Fähigkeiten noch große Ausrüstung und ermöglicht damit Menschen jeden Alters und jeder Voraussetzung, gemeinsam aktiv zu sein. Was auf vielen Bouleplätzen in Deutschland bereits alltäglich ist, hat in Lörrach nun ein ganz eigenes Gesicht bekommen: das von Markus Leible.