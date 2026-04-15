Boule in Schopfheim: 40 Mannschaften am Start

1 Die Podestplätze (von links): Günther Jurth, Graziano Tinaro, Dominique Maillard, Manni Fedele-Rogge,Marius Reckermann und Klaus Urbanski. Foto: zVg/BSG Schopfheim/Wurster Das Duo Maillard und Fedele-Rogge gewinnt das Frühlingsturnier der Boule Spielgemeinschaft (BSG) le cochonnet Schopfheim.







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Die Boule Spielgemeinschaft (BSG) le cochonnet Schopfheim hat zum Frühlingsturnier eingeladen. Insgesamt waren 40 Mannschaften am Sonntag am Start, darunter auch Teams aus Frankreich und der Schweiz. „An alle Beteiligten ein großes Lob, dass sie bei diesen Wetterbedingungen durchgehalten haben“, schreibt BSG-Schriftführerin Waltraud Wurster im Nachbericht. Die Bewirtung und Turnierleitung war, wie gewohnt und bekannt vom Schopfheimer Verein, wieder bestens. Der erste Platz ging an Dominique Maillard, PC Sierentz/Elsass und Manni Fedele-Rogge, BSG Schopfheim. Zweite wurden Graziano Tinaro und Günther Jurth aus Holzen. Auf dem dritten Platz landeten Marius Reckermann vom TV Dogern und Klaus Urbanski von der BSG Schopfheim.