Zum Herbstanfang richteten die Bouler der Urschelstiftung ihr 5. Jedermann-Boule-Turnier auf der Boulefläche am Badepark aus.

Bei herrlichem Spätsommerwetter gingen 32 Boulespieler aus Nagold und Umgebung an den Start. Helmut Fischer begrüßte die Teilnehmer und nach einer Gedenkminute an die in diesem Jahr verstorbenen Oliver Zimmermann und Dorothee Röhm begrüßte er noch weitere Gäste, darunter Ulrich Mansfeld, den Gründungsvater der Boulegruppe der Urschelstiftung.

Anschließend ging es in drei Spielrunden, die ausgelost wurden. Frei nach dem Motto „Spaß und Freude am Spiel ist das Wichtigste“ wurden die Runden gespielt.

Helmut Fischer (Dritter von rechts) bei der Scheckübergabe an Michael Ade (Vierter von rechts) Foto: Fischer

Zahlreiche Zuschauer beobachteten die spannenden Spiele. Unterstützt wurden diese durch fachkundige Spieler am Spielfeldrand, die über die Feinheiten des Pétanquesports wie Kugelgröße und Kugelgewichte, Taktik, Liga und Meisterschaftserfolge der anwesenden Vereinsspieler informierten.

Sebralla hauchdünn vor Monika Sommer

Nach drei Runden wurden dann am frühen Nachmittag die Sieger gekürt. Der Nagolder Mario Sebralla gewann mit drei Siegen und 19 Punkten hauchdünn vor der für den BSC Stuttgart spielenden Monika Sommer mit ebenfalls drei Siegen und 18 Punkten. Dritter wurde Wolfgang Nowak aus Freudenstadt mit drei Siegen und 16 Punkten.

Bei der Siegerehrung teilte dann Helmut Fischer mit, dass durch Startgelder, Sponsoren und Spenden der Betrag von 600 Euro zu Gunsten des Kinderschutzbundes Ortsgruppe Nagold zusammenkam und bedankte sich nochmals bei allen anwesenden Mitspielern für die Teilnahme am Turnier und die Spenden.