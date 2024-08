Boule beim Hechinger Refugio: Wie man sich mit Eisenkugeln verständigen kann

1 Viele Kugeln, aber wem gehört welche und welche liegt am nächsten zum „Schweinchen“? Solche Fragen wurden beim Boule-Abend des Refugio intensiv diskutiert. Foto: Klaus Stopper

Hechingen kann auch Südfrankreich: Über 20 Teilnehmer haben beim Boule-Abend des Refugio auf dem Obertorplatz buchstäblich eine ruhige Kugel geschoben.









Die Zollernstadt unterscheidet sich in einigen Aspekten von den Städten und Dörfern Südfrankreichs, ganz bestimmt aber auch darin, wie es seinen zentralen Boule-Platz nutzt. In Südfrankreich treffen sich auf diesen kiesigen Flächen überwiegend Männer an den Abenden zum gemeinsamen Boule-Spielchen, lassen ihre kleinen Eisenkugeln aneinander klicken und klackern, lachen, versorgen sich mit Pastis oder Rotwein, geben sich zumindest nach außen als nicht allzu ehrgeizig und zelebrieren stattdessen ihre Gemeinschaft.