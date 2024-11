Botschaften für den Frieden: In Villingen entsteht Mosaik nach 1000 Tagen Ukraine-Krieg

1 Die Banduraspielerin Oksana Kochedykova umrahmt den Aktionstag im Abt-Gaisser-Haus musikalisch. Foto: Archiv Cornelia Spitz

Das Team von Story VS um Michael Hoyer sammelt 1000 Botschaften von Menschen und setzt sie als Symbol den 1000 Tagen Krieg in der Ukraine entgegen. Künstler begleiten den Aktionstag am 19. November von 10 bis 18 Uhr im Abt-Gaisser-Haus.









Krieg herrscht seit dem 24. Februar 2024 in der Ukraine. Das Leid, das über Millionen von Menschen hereinbrach, macht das Team der Event-Reihe Story VS betroffen. Um ein Zeichen zu setzen, ist am Dienstag, 19. November, von 10 bis 18 Uhr die Friedens-Aktion „1000 Tage Krieg in der Ukraine – 1000 Botschaften für den Frieden“ im Abt-Gaisser-Haus in Villingen geplant.