3 Duftende Rosen und andere Blumen in allen Farben erfreuen derzeit die Besucher im öffentlich zugänglichen Botanik- und Naturpark Bürgle in Salzstetten. Foto: Maier

Ein Feuerwerk an Farben und Düften entfaltet sich im Bürgle Botanik- und Naturpark in Salzstetten. Für Augen und Sinne bietet das Gartenparadies der Familie Mezger dieser Tage und in den kommenden Wochen und Monaten ein wahres Blühwunder.

Waldachtal-Salzstetten - Die Rosenblüte ist in vollem Gange und deren Pracht betört alle Sinne. Weitere Sommerblüher erfreuen mit ihrer Farbenpracht und Blütenduft. "Schon die ägyptischen Pharaonen haben Rosen sehr geschätzt", weiß Dieter Mezger zu berichten. Damals galten sie als universelles Heilmittel. "Eine Rose ist das Vollkommenste, das die Erde je hervorgebracht hat", outen sich der 76-jährige Parkgründer und seine Frau Elsbeth als Rosen-Fan.

Der Boom an Gästen hält an: Jüngst gelangten auch Aussteller und Besucher des Events "Kunsthandwerk trifft Krämermarkt" in das Park- und Gartenparadies in etwa 650 Meter Höhe über Salzstetten. Von dort kann man den Blick bis hinüber zur Schwäbischen Alb und zur Burg Hohenzollern schweifen lassen. Auch Bauerngärten sind in den Mezger-Garten integriert: "Dieser Bereich bietet bis in den Herbst hinein ein riesiges Blütenmeer mit Stockrosen, Königskerzen, Schafgarben und Malven", schwärmt Dieter Mezger. Sie begeistern immer wieder die Besucher. "Ganze Horste sind entstanden, so wie es Goethe im 18. Jahrhundert schon machte." Stockrosen waren seine Lieblingsblumen.

20 000 Iris-Zwiebeln

Dieses Jahr wurden 20 000 Iris-Zwiebeln in vielen Farben neu gesetzt, welche von dem größten europäischen Züchter in Frankreich stammen. Kinder bevorzugen die Plätze beim Springbrunnen und am Wasserfall, der sich starten lässt. Ein Blüh-Feuerwerk löst das andere ab: An den Päonien, auch Pfingstrosen genannt, konnten sich die Besucher zuletzt sattsehen. Schon vor Pfingsten erlebte der öffentlich zugängliche Park einen Besucheransturm. "Noch nie hatten wir so viele Gartenfreunde wie an den letzten Wochenenden", berichten Dieter und Ellen Mezger und ihre Tochter Carola, die sich über das große Interesse und die vielen Gäste freuen. "Unsere Dorf-Gartenschau hat internationales Flair. Das Gästebuch offenbart, dass Besucher sogar aus Übersee kommen."

Die grüne Oase hat sich längst zu einem lohnenden Ausflugsziel für Erholungssuchende und Gäste entwickelt. Weiche Waldboden-Wege, die größtenteils mit Rindenmulch belegt sind, und Sitzgelegenheiten mit Ausblick zählen zu den am meisten geschätzten Annehmlichkeiten im durchgängigen Arboretum.

Die Familie Mezger, die täglich Enormes in ihrem zwei Hektar großen Areal leistet, ist auf Spenden angewiesen. Mit Parkchefin und Floristin Carola Mezger (49), der Tochter von Elsbeth Friederike Johanna und Dieter Mezger, können gegen ein Taschengeld auch Führungen vereinbart werden.

Täglich 24 Stunden geöffnet ist der Park in Salzstetten, dessen Eingang unterhalb der Filiale der Unternehmensgruppe Fischer und des Salzstetter Sportgeländes des Hotel Albblick und Wasser-Hochbehälter gelegen ist. Das Wegschild lautet "Blick zur Alb".