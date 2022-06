BossHoss in VS

2 The BossHoss kehrt mit einer Sommertour zurück. Im August spielt die Band beim Sommersound VS in Villingen Schwenningen. Foto: Philip Scholl

Nach zweijähriger Zwangspause und Berufsverbot sind die Musiker der Band The BossHoss zurück. Im August spielen sie in Villingen-Schwenningen.















Link kopiert

Mit neuer Single und großer Tour melden sich The BossHoss zurück. Nach zwei Jahren findet die ursprünglich 2020 geplante Deutschland-Tour statt. Damals noch als großer Abschluss für ihr Album "Black is beautiful", wird die Tour 2022 jetzt "eher eine ›Best-of-Tour‹", wie Alec Völkel, Sänger und Gründungsmitglied der Band im Gespräch mit unserer Redaktion verrät.

Alle Hits der letzten Jahre werden beim Konzert gespielt

"›Black is beautiful‹ wird selbstverständlich auch vorkommen, aber die Fans können sich auf alle Hits der letzten Jahre freuen", führt der Musiker aus.

Und mit diesen Hits ist es nicht getan. Während die Tour bereits am 30. Juni ihren Auftakt am 30 Juni in Abenberg in Bayern feiert, erscheint am 15. Juli eine neue Single – mit dem Titel "Boogie". "Und die kommt natürlich ins Set der Tour", erklärt Völkel – der auch unter Boss Burns bekannt ist. "Weil wir die letzten zwei Jahre fleißig waren, in denen wir nicht spielen konnten."

Die Single soll den "Dancefloor" rocken

Und die Band kehrt mit "ordentlich Gas" zurück, "die Single geht nach vorne" und passe richtig zum "Dancefloor", führt der Sänger aus. "Wie man BossHoss kennt: Gute Laune, ab nach vorne und Party machen!" Die Veröffentlichung der Single dient gleichzeitig als Ankündigung des neuen Albums "Electric Horsemen", welches im Frühjahr 2023 erscheint. Damit veröffentlicht The BossHoss ihr zehntes Studioalbum und zeigt, dass auch während dem coronabedingtem Berufsverbot die kreativen Köpfe nie still stehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Die Fantastischen Vier kommen am 7. August zum Sommersound VS

Wie die vergangenen zwei Jahre waren

"Das war schlimm", meint Völkel beim Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre. "Es war ja nicht nur Lockdown für alle – für uns gab es ja auch noch ein Berufsverbot." Damit konnten die Musiker ihrer Leidenschaft nicht nachgehen, "und wir machen das in erster Linie, weil es unsere Herzenssache ist", meint der 50-Jährige. Auch die Ungewissheit wann und wie es weitergehen wird, "war gruselig."

Aber: "Die Tour wird auf jeden Fall ein Kracher", versichert der Sänger. "Wer schon mal bei uns war, weiß, dass wir immer Vollgas geben – also ich würde auf jeden Fall kommen", meint er lachend. Diese Tour wird seiner Aussage nach etwas ganz besonderes: "Wir sind richtig heiß auf die Tour!"

Endlich wieder live, wieder mit Publikum und vor allem: "Wir haben richtig Bock. Es wird Zeit, dass man uns wieder raus lässt." Deutlich spürt man im Gespräch mit ihm, wie sehr es ihn und eben die ganze Band wieder auf die Bühne zieht: "Unsere Stärke ist live und dementsprechend brauchen wir die Bühne."

Die Frontmänner Alec und Sascha coachen Nachwuchs-Musiker

Viele kennen Alec Völkel und Sascha Vollmer – auch als Hoss Power bekannt – auch von "The Voice" und "The Voice Kids". In der Casting-Show können Erwachsene beziehungsweise Kinder und Jugendliche sich bewerben und die musikalische Karriere beginnen. Völkel und Vollmer sind dort als Coaches tätig, die die Bewerber begleiten, anleiten und musikalisch lehren.

Lesen Sie auch: Wincent Weiss eröffnet das Sommersound VS am 5. August

Die beiden brennen dafür "viele, viele Nachwuchs-Musiker zu begeistern" und damit das Hobby zur Leidenschaft und zum Beruf machen zu können. Gerade die Bewerber am Anfang ihres "schwierigen Weges in der Musikbranche" zu stärken und zu sehen, wie diese "ihren eigenen Weg finden und gehen", begeistert Boss Burns und Hoss Power.

Informationen zum Konzert beim Sommersound VS

Die "Black is beautiful Summer 2022" beginnt am 30. Juni und endet am 11. September.

Am Samstag, 6. August 2022, 20 Uhr beginnt das Konzert auf dem Gelände Druckzentrum Südwest, Villingen-Schwenningen des , Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr

Tickets für das Konzert in Villingen-Schwenningen gibt es ab 55,50 Euro auf der Homepage oder bei der Hotline 07423/7 87 90 (montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr).

0