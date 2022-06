1 Stefanos Tsitsipas schlägt dieser Tage in Stuttgart auf. Foto: IMAGO/Michael Weber

Stefanos Tsitsipas hat seine ersten Tage in Stuttgart unter anderem für interessante Einkäufe genutzt – und erzählt, warum er Unterwäsche und einen Feuerlöscher braucht.















Link kopiert

Der griechische Tennisprofi Stefanos Tsitsipas hat seine ersten Tage in Stuttgart unter anderem für interessante Einkäufe genutzt. Unterwäsche und einen Feuerlöscher habe er sich besorgt, erzählte der bestens gelaunte Weltranglistenfünfte bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Unterwäsche habe er nicht genug dabei gehabt, scherzte Tsitsipas. Den Feuerlöscher könne er brauchen, falls er mal wieder zu viel Energie habe und seine heimische Wohnung in Brand setze, berichtete der 23-Jährige lachend weiter.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Andy Murray spielt Tennis für Kinder in der Ukraine

Tsitsipas ist beim ATP-Rasenturnier auf dem Weissenhof an Position eins gesetzt. Bereits am Samstag ist er mit seinen Eltern und seinem Bruder Petros, mit dem er in Stuttgart im Doppel antritt, in der Stadt eingetroffen. Sein erstes Einzelmatch bestreitet Tsitsipas am Donnerstag im Achtelfinale des mit 769.645 Euro dotierten Events.