1 Das Epizentrum des Bebens lag etwa 25 Kilometer von der bosnischen Stadt Bileca entfernt. (Symbolbild) Foto: vmedia84 / Adobe Stock

Die Grenzregion zwischen Bosnien und Montenegro wurde von mehreren Erdbeben der Stärke 5,4 erschüttert. Auf das Hauptbeben folgten 30 Nachbeben.









Link kopiert



Ein Erdbeben hat Montenegro erschüttert. Es sei dabei in der Nacht zum Donnerstag zu Erdrutschen und Rissen in Hauswänden gekommen, berichteten montenegrinische Medien. Ob dabei auch Menschen zu Schaden kamen, stand noch nicht fest. Das Beben der Stärke 5,4 hatte nach Angaben des Instituts für Hydrometeorologie und Seismologie in der Hauptstadt Podgorica sein Epizentrum bei Carodja in der Nähe der Grenze von Montenegro und Bosnien-Herzegowina. 30 kleinere Beben folgten demnach kurz danach.