Der Musikverein „Harmonie“ Sulzbach veranstaltet am Samstag, 5. Juli, und Sonntag, 6. Juli, sein Sommerfest auf dem Boschel. Doch beim innovativen Unterhaltungsformat „Trink deinen Song – feat. MV Harmonie Sulzbach“ sitzen die Musikerinnen und Musiker selbst auf der Bühne.

„Trink deinen Song“

Beim Waldfest heißt es am Samstagabend bereits zum fünften Mal „Trink deinen Song – feat. MV Harmonie Sulzbach“. Das besondere an diesem Format ist, dass die Gäste das Programm bestimmen – „Sie bestellen, wir liefern“, so beschreibt Vorsitzender Tobias Brucker das Motto des Unterhaltungsabends.

Auswahl von 50 Hits

Doch was verbirgt sich hinter dem Titel „Trink deinen Song“ genau? Ganz einfach: Für jedes Getränk, welches bestellt wird, erhält der Gast von der Bedienung einen Stimmzettel. Auf den Tischen liegen Listen mit einer Auswahl von etwa 50 Stimmungshits aus, von denen der Besucher sich einen auswählt und die Nummer des Stücks auf den Stimmzettel eintragen kann. Die Stimmzettel werden laufend eingesammelt, ausgewertet und die aktuell gewünschten „Top-Ten“-Songs auf einer Leinwand angezeigt. Der Musikverein spielt als nächstes das Stück, das von den Gästen nach dem momentanen Voting auf Platz eins gewählt wurde.

Eintritt ist frei

Bevor die Musikerinnen und Musiker selbst die Bühne einnehmen, wird der Musikverein „Harmonie“ Bösingen ab 19 Uhr die Stimmung im Festzelt anheizen. Doch bereits hier können fleißig Stimmzettel je Getränk abgegeben werden, so dass die „Harmonie“ gleich mit dem auf Platz eins gevoteten Liedwunsch startet. Der Eintritt ist frei.

Kuchen und Torten

Am Sonntag 6. Juli, geht der Festbetrieb weiter. Der Musikverein „Harmonie“ Unadingen wird ab 11.30 Uhr zum Frühschoppenkonzert aufspielen. Ein Besuch auf dem Sommerfest lässt sich hervorragend mit einer Fahrradtour oder einer Wanderung der Hochtalrunde verbinden – das Boschelfest mit einem reichhaltigen Mittagstisch sowie einer großen Auswahl an Kuchen und Torten bietet sich als Ort für eine Stärkung an.

Jugendkapelle spielt

Für die passende musikalische Umrahmung am Nachmittag sorgen ab 14 die Jugendkapelle „Youthnited“ Sulzbach-Lauterbach-Schramberg, sowie ab 15.30 Uhr der MGV Sängerlust Sulzbach. Der Musikverein „Eintracht“ Lauterbach wird ab 17 Uhr für einen stimmungsvollen Festausklang sorgen.