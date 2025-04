Aufstieg und Fall von Bosch in Leinfelden

11 Anfangsjahre voller Hoffnung. Der Eingang zum Bosch-Werk in Leinfelden im Jahr 1956. Foto: Bosch/Stadtarchiv Leinfelden-Echterdingen

1955 siedelte Bosch die Herstellung von Elektrowerkzeugen in Leinfelden an. 70 Jahre später wird das Ende der Produktion am Stammsitz verkündet. Ein Rückblick.









Es ist der 9. April 2025, früher Nachmittag. In Berlin stellen Union und SPD ihren Koalitionsvertrag vor, der neuen Schwung in die deutsche Wirtschaft bringen soll. Fast gleichzeitig wird in Leinfelden das Ende einer Ära verkündet. Erst auf einer Betriebsversammlung, dann per Pressemitteilung teilt das Unternehmen Bosch Power Tools mit, „im Zuge der Neuordnung seiner globalen Fertigungsstrukturen, die Produktion an den Standorten Sebnitz und Leinfelden auslaufen zu lassen“. Ende 2026 soll Schluss sein. 280 Arbeitsplätze fallen in Sachsen weg, 230 am Stammsitz.