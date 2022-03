1 Das bekannte Eingangsgebäude aus den 60er-Jahren wird nun abgerissen und durch einen Neubau mit einer Nutzfläche von über 1000 Quadratmetern auf zwei Etagen ersetzt. Foto: Wagner

Die Spuren des Abrissbaggers sind deutlich zu sehen. Bosch Rexroth hat mit dem Abriss des prominenten Eingangsgebäudes begonnen. Dafür soll der Neubau eines modernen Verwaltungsgebäudes entstehen.















Horb - Die das Unternehmen Bosch Rexroth bereits im Mai des vergangenen Jahres mitteilte, sollen in den Standort Horb Investitionen von rund 5,9 Millionen Euro für die Sanierung und den Ersatzneubau von zwei Verwaltungsgebäuden fließen. Die Baumaßnahmen umfassen eine Nutzfläche von über 1500 Quadratmetern und zielen auf 19 Monate Bauzeit in drei Bauabschnitten ab. "Die bereichsübergreifende Zusammenarbeit von Vertrieb, Entwicklung und Werk sehen wir als echte Stärke unseres Standorts. Mit den beiden neuen Verwaltungsgebäuden wollen wir unseren Mitarbeitenden eine moderne und inspirierende Arbeitsumgebung bieten, die unterschiedlichen Bedürfnissen – wie Zusammenarbeit im Team oder konzentriertes Arbeiten in Ruhe – Rechnung tragen wird. Die Attraktivität unseres Standorts wird mit diesen Investitionen nochmals gesteigert", erklärte Jens Fernholz (Technischer Werkleiter am Standort Horb) in einer Pressemitteilung am 5. Mai 2021.

Erster Bauabschnitt abgeschlossen

"Die Baumaßnahmen sind in vollem Gange. Der erste Bauabschnitt, die Sanierung von Büroflächen mit einer Nutzfläche von rund 450 Quadratmetern ist bereits abgeschlossen. Die modernen Fertigungsbüros konnten im Februar bereits von Ingenieuren, Technikern, Meistern und Planern bezogen werden", teilte Unternehmenssprecherin Judith Muehlich unserer Redaktion schriftlich mit.

Im nächsten Bauabschnitt folgt nun der Abbruch des prominenten Eingangsgebäudes "An den Kelterwiesen 14", welches im Jahr 1962 erbaut wurde. Die Vorarbeiten für den Abbruch starteten zu Beginn des Monats. Mit dem tatsächlichen Abriss des Gebäudes wurde am Montag begonnen. Voraussichtlich Ende April 2022 sollen die Abrissarbeiten abgeschlossen sein. Bei den Abbrucharbeiten liege der Fokus auf der nachhaltigen Verwertung und dem Recycling der abgetragenen Baumaterialien, teilte Muehlich ferner mit.

Neubau mit über 1000 Quadratmetern

Im Anschluss folgt der Neubau eines modernen Verwaltungsgebäudes mit über 1000 Quadratmetern auf zwei Geschossen für die Standortleitung, Entwicklung und den Vertrieb. "Bereits bei der Planung wurden ökologische Aspekte berücksichtigt. Das neue Gebäude wird in Holzrahmenbauweise errichtet und erreicht damit Energiestandards der Spitzenklasse", betonte Muehlich. Auf dem Dach soll eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. "Somit leistet Bosch Rexroth einen wichtigen Beitrag zur Schonung der Ressourcen und zum Umweltschutz", konstatierte Muehlich.

Info: Das Unternehmen

Bosch Rexroth entwickelt und produziert in Horb Axialkolbenmotoren und -pumpen für den Einsatz in mobilen und stationären Arbeitsmaschinen. Weiterhin sind kaufmännische Funktionen wie Personal, IT, Controlling, Vertrieb und Einkauf ansässig. Das Unternehmen beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende an dem Standort.