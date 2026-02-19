Bosch Power Tools bei Stuttgart: „Ausgewiesene Digitalexpertin“ – Wechsel auf Führungsebene

Eva Gerstmeier ist bei Bosch neue Digitalchefin des Geschäftsbereichs Power Tools. Welche Aufgaben warten auf die Führungskraft, die aus den eigenen Reihen kommt?
Personalwechsel bei Bosch Power Tools: Eva Gerstmeier hat in dem Geschäftsbereich mit Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen zum 1. Februar als Digitalchefin begonnen. Sie folgte auf Anja Unglaub, die bis dahin als Business Chief Digital Officer (BCDO) tätig war. Das gibt das Stuttgarter Technologie- und Dienstleistungsunternehmen bekannt.