Bosch Power Solutions: Einigung über Produktions-Aus in Waiblingen – was bedeutet das für Mitarbeiter?

Bis spätestens Ende 2028 soll die Produktion von Bosch Power Solutions in Waiblingen schrittweise auslaufen. Was das Maßnahmenpaket für die Mitarbeiter umfasst.
Bosch und seine lokalen Arbeitnehmervertreter haben nach intensiven Verhandlungen zur geplanten Beendigung der Produktion des Geschäftsbereichs Power Solutions (PS) am Standort Waiblingen ein Ergebnis erzielt. Das teilte das Stuttgarter Technologie- und Dienstleistungsunternehmen am Montag mit, an dem die Mitarbeiter über die Einigung informiert worden seien.