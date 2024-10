1 Sieben Prozent mehr Gehalt fordert die IG Metall – zu viel, meinen die Arbeitgebervertreter. Foto: dpa/Daniel Karmann

An diesem Montag läuft in der deutschen Metall- und Elektroindustrie die Friedenspflicht aus. Die IG Metall startet in den Betrieben eine erste Welle von Warnstreiks. Wo wird gestreikt?









In der Metall- und Elektrobranche wird gestreikt - und zwar an vielen Standorten in der Zulieferer- und Automobilbranche in ganz Deutschland. Die IG Metall hatte bereits am vergangenen Freitag Warnstreiks angekündigt. Diese sollten in der Nacht auf Dienstag, 29. Oktober, beginnen. Dann endet die Friedenspflicht.