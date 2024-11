Bosch, Mercedes & Co.: Der Hype um Software-Spezialisten ist vorerst vorüber

1 Mercedes-Benz hat in seinem Electric Software Hub am Standort Sindelfingen 1000 Stellen mit Softwarespezialisten besetzt – weltweit sind es insgesamt 3000. Foto: Mercedes-Benz AG

Der Arbeitsmarkt für IT-Experten wandelt sich rasanter denn je. Die Abbaupläne von Bosch & Co. verstärken die stark gesunkene Nachfrage nach Software-Spezialisten. Doch sehen die Bundesagentur für Arbeit und Bitkom weiterhin großen Bedarf.









Zwei führende Konzerne setzen grelle Signale: 3500 Stellen will der Zulieferer Bosch bis 2027 im Fahrzeugsoftware-Bereich abbauen, zur Hälfte in Deutschland. Derweil schrumpft Volkswagen die einst mit großen Erwartungen versehene Tochter Cariad – VW-Software wird nun vor allem in den USA entwickelt. So wird auf einem Feld massiv gespart, das noch vor relativ kurzer Zeit riesige Personallücke aufwies. Laut der Jobseite Indeed ist der Stellenmarkt in der Softwareentwicklung seit Jahresanfang sowie seit Februar 2020, der Vor-Corona-Zeit, um ein Drittel zurückgegangen. Der Hype um fehlende Softwarespezialisten ist vorerst beendet. Ein Überblick.