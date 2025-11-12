Bosch, Mercedes, Breuninger und Co.: Wer die Weihnachtsfeier streicht – und wo es noch eine Gala gibt

Während manche Firmen Glühwein ausschenken, setzen andere den Rotstift an. So unterschiedlich begehen Unternehmen aus der Region Weihnachten.
Die Wirtschaft in der Region Stuttgart erlebt unruhige Tage: Transformation, Kostendruck, Stellenabbau. Und trotzdem – wenn die Tage kürzer werden, Lichterketten die Werkstore schmücken und der Duft von Zimtsternen durch die Kantinen zieht, darf ein bisschen Besinnlichkeit einkehren. Doch wie viel Feierlaune ist in diesem Jahr bei Unternehmen in der Region wirklich drin?