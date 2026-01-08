Bosch-Chef Hartung: Deutlich weniger Gewinn als geplant – „Abbau von Stellen kostet viel Geld“

Beim Technologieriesen Bosch läuft es alles andere als rund. Tausende Stellen sollen wegfallen. Das drückt nun zusätzlich auf den Gewinn.
Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage erwartet Bosch-Chef Stefan Hartung, dass der Technologiekonzern zum zweiten Mal in Folge weniger Gewinn machen wird. „Der Gewinn vor Steuern wird 2025 deutlich unter Plan sein, geringer als im Vorjahr. Gerade der Abbau von Stellen kostet viel Geld, wenn man sozialverträglich vorgehen will“, sagte der Manager der Wochenzeitung „Die Zeit“.