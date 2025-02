Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart: Starten Waldemar Anton und Serhou Guirassy jetzt durch?

1 Im Einsatz für den BVB: Serhou Guirassy (li.) und Waldemar Anton. Foto: /Gaetano Di Rosa

Es lief bisher längst nicht alles rund für Waldemar Anton und Serhou Guirassy bei Borussia Dortmund. Schaffen die beiden Neuzugänge, die vom VfB kamen, jetzt mit dem Team die Wende?









Bitte, es lief zuletzt bei Waldemar Anton und Serhou Guirassy im Trikot von Borussia Dortmund. Der Innenverteidiger lieferte am vergangenen Spieltag beim 2:1-Sieg beim 1. FC Heidenheim nach einer Ecke die Vorlage für den Torjäger, der das 1:0 erzielte. Und auch sonst überzeugte vor allem der frühere Abwehrchef des VfB Stuttgart. Von 17 Zweikämpfen gewann Anton in Heidenheim 14, obendrein brachte er 106 Pässe erfolgreich an den Mann: Bestwert in diesem Spiel.