Borussia Dortmund will nach der Trennung von Sebastian Kehl schnell einen neuen Sportdirektor verpflichten. Im Zentrum der Spekulationen steht einer der Architekten des Erfolgs eines Zweitligisten.
Dortmund - Auf der Suche nach einem Nachfolger für BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl soll Elversbergs Sportvorstand Nils-Ole Book zu den Kandidaten bei Borussia Dortmund gehören. Wie Sky und der "Kicker" berichten, erfüllt der 40-Jährige das Anforderungsprofil des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga und wurde deshalb ins Visier genommen. Laut "Bild" soll auch Alexander Rosen, früher Sport-Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim, ein möglicher Anwärter auf den Spitzenposten in Dortmund sein.