Borkenkäfer-Befall: Wie ist die Lage in den Gäugemeinden?

1 Maximilian Mast zeigt ein befallenes Stück Holz. Zu sehen ist der Muttergang des Käfers (von oben nach unten) und querverlaufend die Eier sowie die Wege der Larven. Foto: Jana Heer

Täglich grüßt das Murmeltier – oder in diesem Fall eher jährlich der Borkenkäfer. Auch in diesem Jahr müssen Waldbesitzer gegen den Käfer ankämpfen, um das Wachstum der Schädlinge einzugrenzen. Wie ist die Lage in den Gäugemeinden?









Ganz aktuell bohrt sich die zweite Generation der Fichtenborkenkäfer ein – auch in den Gäugemeinden. Dagegen vorzugehen, erweist sich als Kraftakt. Jede Baumart hat seinen eigenen Käfer, beginnt Jürgen Martinek, Revierleiter von der Forstverwaltung Calw, die Grundlagen vor Ort im Althengstetter und Gechinger Wald zu erklären. Mit dabei sind zwei Auszubildende und der Althengstetter Förster Maximilian Mast. Besonders virulent ist der Befall an der Fichte mit Buchdruckern und Kupferstechern, die beide zu den Borkenkäfern gehören. Auch die Weißtanne mache zunehmend Probleme. Wobei der Revierleiter hinzufügt, dass diese in den vergangenen Jahren schlimmer befallen war als in diesem.