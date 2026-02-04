Boris Palmer: Tübinger OB kritisiert mangelnde Unterstützung bei Streit in Zug

Ein Jugendlicher, ein Oberbürgermeister und eine hitzige Debatte über Regeln im Zug. Zu Palmers Enttäuschung stellen sich mehrere Fahrgäste gegen ihn, als er Regeln durchsetzen will.
Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer ist nach eigenen Angaben in einem Zug mit mehreren Menschen aneinandergeraten. Diese Auseinandersetzung sei exemplarisch in der Gesellschaft: „Immer wieder ist zu beobachten, dass sich Fahrgäste oder Passanten in Konfliktsituationen solidarisch zeigen – allerdings nicht mit Vollzugsbediensteten, sondern mit den Personen, mit denen diese gerade in Auseinandersetzung stehen“, schreibt Palmer in einem Post auf Facebook.