„Halt die Fresse“ – Boris Palmer berichtet von Auseinandersetzung in Zug

Ein Jugendlicher sitzt laut Palmer ohne Berechtigung in der ersten Klasse. Der Tübinger OB spricht ihn darauf an, zeigt ihm seinen Dienstausweis. Dann kommt es zum Streit mit mehreren Fahrgästen.
Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer ist nach eigenen Angaben in einem Zug mit mehreren Menschen aneinandergeraten. Diese Auseinandersetzung sei exemplarisch in der Gesellschaft: „Immer wieder ist zu beobachten, dass sich Fahrgäste oder Passanten in Konfliktsituationen solidarisch zeigen – allerdings nicht mit Vollzugsbediensteten, sondern mit den Personen, mit denen diese gerade in Auseinandersetzung stehen“, schreibt Palmer in einem Post auf Facebook.