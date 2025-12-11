Boris Palmer in Schramberg: Enttäuschender Dialog

Enttäuschender Dialog

Es war enttäuschend, dass das Thema Windkraft im Feurenmoos nicht erwähnt wurde. Der gewählte Politiker muss auf das Volk hören, waren Palmers Worte, die ihn sympathisch wirken ließen. Diese Sympathien hat er verspielt, als ihn Anwohner der Windkraft-Standorte auf das Dilemma ansprachen und er sich mit dem Hinweis auf Anschlusstermine unwirsch verabschiedete.

