Boris Godunow setzt sich Russlands Zarenkrone aufs Haupt

Was geschah am . . . 7. Januar 1598?

1 Boris Godunow (1552-1605), regierte von 1998 bis zu seinem Tod als russischer Zar. Foto: Imago/Depositphotos

Seit 1584 amtierte Boris Godunow als Regent für Zar Fjodor I., Sohn Iwans IV. des Schrecklichen. Als er als Usurpator 1598 die Macht an sich reißt, lehnen sich Russlands Adelige gegen ihn auf. Obwohl sich Godunow sich bemüht, das zerrüttete Land zu stabilisieren, beginnt mit ihm die „Smuta“, die Zeit der Wirren.









Nachdem Zar Fjodor I. gestorben war, übernahm Boris Godunow am 7. Januar 1598 als Usurpator die Macht in Russland und ließ sich nach der Wahl durch den Semski Sobor, die russische Ständeversammlung, am 21. Februar zum Zaren ausrufen und am 1. September 1598 krönen. Er war der erste Herrscher nach dem Ende des Hauses von Rurik, welche die herrschende Dynastie der Kiewer Rus bildeten.