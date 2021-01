Boris Becker vs. Oliver Pocher Promi-Duell wird vor Offenburger Gericht ausgetragen

Doch wie kommt der Promi-Streit nun ausgerechnet vor das Offenburger Landgericht? Das liegt wiederum an Beckers Anwalt Sammy Hammad. Er hat die Klageschrift am Mittwoch eingereicht. Seinen Kanzleisitz hat Hammad in Offenburg. "Wenn ein strittiger Beitrag im Fernsehen gezeigt wird, dann kann man das überall em­pfangen – dementsprechend kann man auch überall Klage einreichen", erklärt der Gengenbacher Jurist im Gespräch mit unserer Zeitung. Die meisten Anwälte würden solche Fälle im Zweifel nach Hamburg tragen, warum genau, könne er selbst nicht sagen. "Aber ich habe großes Vertrauen in die Justiz in meiner Heimat", betont er. Die kurzen Wege mögen auch eine Rolle spielen.

"Wir klagen rein und ausschließlich darauf, dass Herr Pocher die Bilder verwendete, ohne die Rechte gehabt zu haben", erläutert der Anwalt. Der Vorwurf: "Der Dreh aus London war nicht autorisiert." Das Einverständnis sei nur durch Täuschung erlangt worden. "Die Zustimmung ist daher nicht verwendbar", erklärt Hammad. Das Pocher-Team habe einen enormen Aufwand betrieben, um Becker sowie dessen Management glaubhaft zu täuschen. "Kein Außenstehender konnte erkennen, dass es sich um ein Schauspiel handelt, um Boris Becker zu blamieren", betont Hammad.