FC Hardt ist Meister Trainer Nino Eisensteck gibt den Feier-Befehl

Pünktlich zum Abpfiff am Sonntag um 16.55 Uhr wurde die Sau rausgelassen – und ein Ende ist nicht in Sicht. Der FC Hardt kehrt als Meister der Kreisliga A1 in der kommenden Saison in die Bezirksliga zurück.