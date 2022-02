Mann wird in seiner Wohnung von Vogelspinne überrascht

1 Ein 61-Jähriger aus Bopfingen entdeckte in seiner Wohnung eine Vogelspinne. (Symbolfoto) Foto: dpa

In Bopfingen hat ein Mann in seiner Wohnung eine Vogelspinne entdeckt. Das Tier wurde zunächst in einer Box auf das Polizeirevier gebracht, ein Fachmann holte die Spinne schließlich ab.















Link kopiert

Bopfingen - Ein Mann wurde von einer Vogelspinne in seiner Wohnung überrascht. Am Dienstag hatte der 61-Jährige aus Bopfingen (Ostalbkreis) die nicht alltägliche Besucherin bemerkt, sagte ein Polizeisprecher. Das Tier wurde in einer Box mit auf das Polizeirevier genommen, wo ein Fachmann die Spinne abholte. Der Besitzer des achtbeinigen Besuchers konnte noch nicht ausfindig gemacht werden.

Vogelspinnen sind in tropischen und subtropischen Gebieten heimisch. Ihr Biss ist schmerzhaft, wenn auch nicht tödlich für den Menschen. Lebensgefährlich wird das Gift der Spinne nur für Menschen, die allergisch reagieren.