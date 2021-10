1 Die Polizei hat einen 32 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen (Symbolfoto). Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de

Ein knapp zwei Jahre altes Kleinkind soll im Ostalbkreis so schwer misshandelt worden sein, dass es an seinen Verletzungen starb. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen.















Link kopiert

Bopfingen - Ein 32 Jahre alter Mann soll in Bopfingen (Ostalbkreis) das Kleinkind seiner Lebensgefährtin so schwer misshandelt haben, dass es starb. Die Mutter des 23 Monate alten Kindes habe den Rettungsdienst verständigt, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Dieser brachte das Kind ins Krankenhaus nach Aalen, wo es starb. Da der Verdacht bestand, dass das Kleinkind misshandelt worden war, wurde die Polizei hinzugezogen.

Eine Obduktion nach dem Vorfall am Donnerstag habe ergeben, dass das Kind multiple Verletzungen habe und man von „massiven Misshandlungen“ ausgehen müsse, hieß es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Nach ersten Ermittlungen ist der 32 Jahre alte Lebensgefährte der Mutter tatverdächtig. Er wurde am Freitag vorläufig festgenommen, am Samstag erging gegen ihn Haftbefehl. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die genauen Hintergründe des Todes des Kindes waren noch unklar.