1 Auf einem von The Ocean Race 2023 zur Verfügung gestellten Videobild nähert sich ein Orca an einem Ruder der Hochsee-Segelyacht des Teams JAJO, das am Ocean Race 2023 teilnimmt, während sich das Boot der Straße von Gibraltar nähert. Foto: The Ocean Race/AP/dpa

Wieder zittern Segler, wieder stehen Forscher vor einem Rätsel: Vor der Küste Marokkos in der Straße von Gibraltar haben Orcas eine Segeljacht attackiert und zerstört. Was steckt dahinter? Eine Wal-Dame steht im Verdacht, die „Anstifterin“ zu sein.









Orcas (Orcinus orca) haben spanischen Medienberichten zufolge erneut eine Segeljacht in der Nähe von Gibraltar versenkt. Die zwei Besatzungsmitglieder der 15 Meter-Jacht „Alborán Cognac“ hätten am Sonntagmorgen (12. Mai) etwa 26 Kilometer vor Kap Spartel in Marokko am südlichen Eingang zur Straße von Gibraltar zunächst dumpfe Schläge gegen den Rumpf wahrgenommen, berichteten die spanische Zeitung „El País“, das „Portal 20Minutos“ und andere Medien am Montag (13. Mai) unter Berufung auf den spanischen Seenotrettungsdienst.