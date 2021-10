2 In der Praxis werden die Booster-Impfungen verabreicht.. Foto: © Jo Panuwat D – stock.adobe.com

Andrea Ulrich und Ralf Bennetz in der Gemeinschaftspraxis in Brigachtal nehmen bei vielen Patienten die Booster-Impfung gegen Corona vor. Doch vor allem die Nichtgeimpften bringen den Medizinern eigenen Aussagen zufolge Schwierigkeiten.















Brigachtal - In einer Corona-Schwerpunkt-Praxis läuft alles rund, hier gibt es keine Probleme mit dem Impfen. "Könnte so sein", erklären Andrea Ulrich und Ralf Bennetz in der Gemeinschaftspraxis in Brigachtal. "Was das Auffrischen (Booster) aller Patienten, die schon zweimal geimpft wurden, betrifft, haben wir keinen Kummer. Wir impfen unsere eigenen Patienten, besuchen auch Pflegeeinrichtungen, impfen medizinisches Personal und Leute, die kranke Menschen pflegen, zur Zeit mit Biontech", erzählt Andrea Ulrich im Gespräch mit unserer Redaktion.