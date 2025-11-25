David Szalay liefert in „Was nicht gesagt werden kann“ eine so subtile wie faszinierende Studie verstockter Männlichkeit.
Was sich im Inneren ansammelt, ist das eine. Was davon nach außen dringt, das andere. Gemeinhin gilt Literatur als ein Ausdrucksmittel für das, was unter der Oberfläche brodelt, Gefühle, das ganze verborgene Leben der Seele. Was aber, wenn ihr Gegenstand jemand ist, dessen Innenwelt sich hinter einem verbalen Plattenbau verkapselt hat, aus dem nur die standardisiertesten Lebensbekundungen nach außen dringen – „ganz okay“, „stimmt“, „weiß nicht“? Dann kann es passieren, dass sich der angestaute Druck mit einem Mal entlädt, so unausweichlich, wie man sich erbricht. Das Leben des Protagonisten von David Szalays Roman „Was nicht gesagt werden kann“ ist immer wieder von solchen Ausbrüchen geprägt, die aus der Schutzhülle scheinbar ausdruckslosen Einverstandenseins unvermittelt herausfahren.