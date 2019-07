Bonndorf im Schwarzwald Er hat die Stimme verloren, aber nicht die Hoffnung

Bonndorf im Schwarzwald - "Es ist ein harter Kampf", sagt Natascha Giadone. Die 30-Jährige aus Bonndorf im Schwarzwald will trotzdem nicht aufgeben. Sie kämpft mit und für ihren Freund - Yader Zamora aus Nicaragua. Bereits zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren hat er die schreckliche Diagnose Krebs bekommen, in seinem Heimatland wussten die Ärzte nicht mehr weiter. Seine Freundin Natascha, die in Bonndorf aufgewachsen ist und seit mehr als zwei Jahren in Nicaragua lebt und in einem Kinderprojekt arbeitet, fasste den Entschluss: Yader muss nach Deutschland.