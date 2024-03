1 An mehreren Lkw wurden rund 50 Reifen beschädigt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xKintopx

Mit Akkuschrauber bewaffnete Unbekannte beschädigen in Bonndorf rund 50 Reifen an mehreren Lkw, es entsteht hoher Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.









Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend in Bonndorf im Kreis Waldshut rund 50 Reifen an Lkw sowie an dazugehörigen Anhängern und Aufliegern offenbar mutwillig beschädigt.