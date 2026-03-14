Bonitätsbewertungen: Wie kommt die neue Transparenz der Schufa an?

Anhand gewaltiger Datenmengen berechnet die Schufa, für wie kreditwürdig sie Verbraucher hält. Kritiker fordern seit langem mehr Offenheit. Doch eine Umfrage zeichnet ein anderes Bild.
Wiesbaden - Verbraucherinnen und Verbraucher sollen bald leichter nachvollziehen können, wie die einflussreichen Berechnungen der Schufa zur Kreditwürdigkeit zustande kommen. Allerdings: Viele Menschen interessieren sich gar nicht dafür. Einer repräsentativen Verivox-Umfrage zufolge hat die Mehrheit in Deutschland (55,6 Prozent) den persönlichen sogenannten Schufa-Score noch nie abgerufen.