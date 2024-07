„Vorbilder in der Politik sind rar gesät“

Alle „Neuen" – so auch Bonita Grupp – beantworten vier Fragen zu ihren Kandidatur-Beweggründen, ihren Vorbildern, Negativ-Beispielen und Zielen.









Bonita Grupp, Mitglied der Geschäftsführung bei Trigema, ist das wohl prominenteste Kreistagsmitglied. Die Tochter von Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp will sich in den Wirtschafts-, Ausbildungs- und Integrationsbereichen engagieren und verrät zudem, wer ihr politisches Negativbeispiel ist. Bonita Grupp nimmt für die CDU Platz.