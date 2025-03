Zum 80. Jahrestag Gedenkwoche erinnert an Zerstörung Freudenstadts

Freudenstadt gedenkt eines schmerzlichen Einschnitts und Wendepunkts in der jüngeren Stadtgeschichte: der vollständigen Zerstörung des Zentrums vor 80 Jahren, am 16. April 1945, nur wenige Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa.