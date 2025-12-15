Bonifatius-Kirche im Zentrum: Das Lörracher Weihnachtsdorf bietet Verpflegung für Leib und Seele

Das Weihnachtsdorf rund um die Lörracher Bonifatius-Kirche schafft eine neue Balance zwischen genussvollem vorweihnachtlichem Business und reflektiertem Bewusstsein.

Einfach mal machen! Das mag ein Leitgedanke des Gemeindeteams von St. Bonifatius gewesen sein, als es nicht nur das Konzept für dieses Weihnachtsdorf formte, sondern die Idee direkt umgesetzte. Die Stadt und womöglich auch der ein oder andere Stadtrat mag von dieser zügigen und entschlossenen Herangehensweise etwas überrascht worden sein, indes zeigt das Ergebnis, dass dieses Weihnachtsdorf keineswegs eine Erweiterung oder Nachahmung des Lörracher Weihnachtsmarkts sein will, sondern unverkennbar ein eigenständiges Angebot – mit einem neuen Ansatz.

Eine Bereicherung im vorweihnachtlichen Angebot Lörrachs Der Alte Markt ist die gute Stube im öffentlichen Raum der Lerchenstadt, die beiden Stadtkirchen sind ihre geistlichen Zentren. Die Verbindung zwischen der eindrucksvollen katholischen Kirche St. Bonifatius, die wie ein Fels das Kraftzentrum dieses Weihnachtsdorfs bildet, und dem Geschehen drumherum, ist eine Bereicherung im vorweihnachtlichen Angebot Lörrachs. Darauf deutet zumindest der Auftakt hin. Das Weihnachtsdorf schafft eine andere Balance zwischen vorweihnachtlichem Business und reflektiertem Bewusstsein. Das reichhaltige kulturelle und geistliche Programm ist nicht die Ergänzung, sondern ein zentraler Teil seines Wesenskerns.

Über die Bratwurst hinaus: Verpflegung für die Seele

Das kann man annehmen, muss man aber nicht. Wer es bei Glühwein und Bratwurst belassen will...auch gut– er wird hier nicht missioniert. Wer aber über die Bratwurst hinaus nach Verpflegung für die Seele sucht, der könnte hier fündig werden.

Genuss und Spiritualität sind hier gleichermaßen Zuhause, Modernität und Tradition, Geselligkeit und innere Einkehr. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Gäste im klassischen Sinn Gläubige sind, oder nicht.

Universelle Werte sind für die gesamte Stadtgesellschaft von Interesse

Bei den Angeboten dieses Weihnachtsdorfs rund um Bonifatius, bei dem alle Bürger willkommen sind, geht es auch um universelle Werte. Und insofern ist diese Neuerung für die Stadt Lörrach tatsächlich: eine frohe Botschaft.