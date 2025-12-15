Bonifatius-Kirche im Zentrum: Das Lörracher Weihnachtsdorf bietet Verpflegung für Leib und Seele

Das Weihnachtsdorf rund um die Lörracher Bonifatius-Kirche schafft eine neue Balance zwischen genussvollem vorweihnachtlichem Business und reflektiertem Bewusstsein.
Einfach mal machen! Das mag ein Leitgedanke des Gemeindeteams von St. Bonifatius gewesen sein, als es nicht nur das Konzept für dieses Weihnachtsdorf formte, sondern die Idee direkt umgesetzte. Die Stadt und womöglich auch der ein oder andere Stadtrat mag von dieser zügigen und entschlossenen Herangehensweise etwas überrascht worden sein, indes zeigt das Ergebnis, dass dieses Weihnachtsdorf keineswegs eine Erweiterung oder Nachahmung des Lörracher Weihnachtsmarkts sein will, sondern unverkennbar ein eigenständiges Angebot – mit einem neuen Ansatz.