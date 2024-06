Frankfurt: Bombe am Flughafen erfolgreich gesprengt

1 Die Polizei sperrt wegen einer Weltkriegsbombe die Zufahrt über die L3262 zum Flughafen/Cargo City Süd ab. Foto: Andreas Arnold/dpa

Entwartnung und Rückkehr zum Normalbetrieb: Auf dem Gelände des Frankfurter Flughafen war einer Weltkriegsbombe gefunden worden.









Frankfurt/Main - Nach einem Bombenfund auf einer Baustelle am Frankfurter Flughafen ist der Sprengkörper erfolgreich entschärft worden. Es habe alles gut geklappt, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Den Angaben zufolge handelte es sich um eine Phosphorbombe. Brandbomben mit weißem Phosphor wurden in großem Maßstab im Zweiten Weltkrieg eingesetzt.