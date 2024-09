Bombendrohungen in Deutschland

1 Polizisten betreten ein Gymnasium. Am ersten Schultag nach den Sommerferien sind Bombendrohungen an mehreren Schulen in Thüringen eingegangen. Foto: picture alliance/dpa/Hannes P Albert

Bundesweit mussten Tausende Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben, weil Unbekannte Drohmails an mehrere Schulen geschrieben haben. Was ist bekannt?









Wegen Drohmails und Bombendrohungen an Schulen in mehreren Bundesländern ist der Unterricht von Tausenden Schülerinnen und Schülern zeitweilig ausgefallen. Die Drohungen hatten teils Bezug zur Lage in Nahost. Bekannt sind bisher Fälle aus Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Hamburg.