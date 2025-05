Bombendrohung in VS: Polizeihochschule Ziel von Drohmail – Prozess gegen junge Täter startet

Bombendrohung in VS

1 Die Hochschule für Polizei in VS war von einer Bombendrohung betroffen. (Archivbild) Foto: Marc Eich Die Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen war eines der Ziele einer Bombendrohserie. Nun beginnt der Prozess gegen zwei junge Männer vor dem Landgericht Stuttgart.







Die Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen war Ziel einer Bombendrohung – mutmaßlich verfasst von einem der beiden jungen Männer, die sich seit Donnerstag vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten müssen. Den Angeklagten wird vorgeworfen, im Herbst 2023 eine bundesweite Serie von Drohmails an Bildungseinrichtungen und Behörden verübt zu haben – darunter auch an die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg.