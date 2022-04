1 Der 18-jährige, der mutmaßlich einen Bombenanschlag am Offenburger Bahnhof geplant haben soll, ist am Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt worden. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittler prüfen nun, ob er tatsächlich einen Anschlag geplant hatte oder alles nur ein dummer Scherz war – beides hätte schwere Konsequenzen. Foto: Christina Häußler/Einsatz-Report 24

Die Ermittlungen zum mutmaßlich geplanten Bombenanschlag in Offenburg laufen auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft will klären, ob alles nur ein dummer Scherz gewesen sein könnte. Der 18-jährige Verdächtige befindet sich in U-Haft.















Link kopiert

Offenburg/Karlsruhe - "Der Haftbefehl wurde am Mittwoch erlassen, der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft", berichtet Staatsanwalt Manuel Graulich, stellvertretender Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, im Gespräch mit unserer Zeitung. Ob tatsächlich ein Bombenanschlag geplant gewesen sei, habe sich bisher nicht bestätigt – Sprengstoff sei nach wie vor nicht gefunden worden, so Graulich. Bleibt es dabei, dann steht noch der Tatvorwurf "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten" im Raum. Auch das könnte drastische Konsequenzen für den 18-Jährigen haben, verrät der Staatsanwalt.

Doch was war passiert? Am Dienstagabend ging am Offenburger Bahnhof und auf der Zugstrecke zwischen Offenburg und Lahr für mehrere Stunden nichts mehr. Beide Bahnhöfe wurden gesperrt. Zwischen Appenweier und Orschweier war ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden. Ausgelöst hatte den Großeinsatz der Bundes- und Landespolizei ein Hinweis auf eine möglicherweise geplante "schwere Straftat". In Offenburg wurde schließlich gegen 20.50 Uhr ein tatverdächtiger 18-Jähriger festgenommen. Er war offenbar mit dem Zug unterwegs und soll telefonisch seine Verbindung zu einem geplanten Bombenanschlag eingeräumt haben.

Behörden halten sich mit Details zurück

Die Staatsschutzabteilungen der Staatsanwaltschaft sowie des Polizeipräsidiums hatten noch in der Nacht die Ermittlungen "mit Hochdruck" übernommen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung am Mittwoch. Die Suche auf dem Bahnhofsgelände sowie in weiteren Objekten – mutmaßlich die Wohnung des Verdächtigen – erbrachte keinen Hinweis auf "gefährliche Substanzen" oder Sprengstoff.

Mit Details zum genauen Ablauf des Geschehens, hielten sich die Ermittlungsbehörden auch am Donnerstag zurück. Ob der 18-Jährige selbst mit einem Bombenanschlag drohte oder ein Gesprächspartner respektive jemand Drittes die Androhung der Polizei meldete, bleibt damit noch offen. "Wer die Polizei informiert hat, kann ich derzeit nicht sagen", erklärte Graulich gegenüber unserer Zeitung.

Mann drohen bis zu drei Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe prüft nun, ob tatsächlich ein Anschlag geplant war, oder ob der junge Mann sich nur wichtig machen wollte. "Auch eine Bombendrohung, die als Scherz erfolgt und diesen Effekt hat, ist strafbar", betonte Graulich am Donnerstagmorgen. Immerhin seien "massive Zugverspätungen auf einer der wichtigsten europäischen Zugstrecken" die Folge gewesen. Hinzukomme das Großaufgebot der Polizei – unter anderem waren Spürhunde und Spezialkräfte im Einsatz. Zudem habe die Aktion zu großer Verunsicherung der Bevölkerung geführt – kurzgesagt: "Der öffentliche Friede wurde gestört." Nun gelte es abzuklären, inwiefern Äußerungen des 18-Jährigen dafür verantwortlich gemacht werden können, so Graulich. Im schlimmsten Fall drohten dem jungen Mann dann bis zu drei Jahre Haft.

Zu einer möglichen Motivation des 18-Jährigen wollte die Staatsanwaltschaft sich auch am Donnerstagmorgen nicht äußern. Allerdings kündigte Pressesprecher Graulich für den Nachmittag eine weitere Pressemitteilung dazu an (wir werden berichten).